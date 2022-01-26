Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir

"AKOM'DA GÖRÜNTÜLENMESİ GEREKİRKEN BAŞKA YERDE GÖRÜNTÜLENİYOR"

İBB Başkanı AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. Ciddiye alsaydılar bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin en dip yapmış organizasyon yeteneği bile bu işte başarılı olurdu. İş yapmak için önce iş yapmaya inanmak lazım.

"İMAMOĞLU İBB'Yİ KARİYER PLANLAMASI OLARAK GÖRÜYOR"

İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O, İBB'yi kariyer planlaması, bir basamak olarak görüyor. İstanbul'da uçan kuştan da gezen her türlü hayvanattan da her türlü insanın derdinden de sorumlu kişi İBB'dir, İBB Başkanıdır.