Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir

Son dakika haberi! A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' adlı programa katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin karla mücadelesini eleştirdi. Göksu yaptığı açıklamada, "O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir. Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti." ifadelerine yer verdi.
Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Pazartesi gecesi İBB ilk kez hakikatle yüzleşti. Bugüne kadar algılarla durumu idare ettiler. İBB'yi yönetmeyi bir ajans yönetmekle karıştırdılar. O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir.
"İBB KURUMSAL HAFIZAYI YOK ETTİ"
Büyükşehir belediyesi kurumsal hafızayı yok etti. Kadir Topbaş sırf karla mücadele için ekipleri Moskova'ya eğitime göndermişti. Yeni İBB yönetimi bu kadroları tasfiye etti. Geçtiğimiz dönemde İBB binlerce çekici araçları karla mücadele bölgelerine gönderirdi. Birisi yolda kaldığı an trafiği tıkamaması için hemen kaldırılırdı.
"İBB KARI CİDDİYE ALMADI"
Esenler'de bütün ana arterleri biz temizledik. Bütün tesislerimizi açtık. Bu işin başı kimdi belli değil. İBB karı ciddiye almadı. Herkes diyor ki pazartesi günü kar patlaması olacak. Ben ilçe belediyesiyim alanım sınırlı. Ben o gün bu haberi duyduğumda bütün ilgili birimleri çağırdım. Zorda kaldığımızda ilçe emniyetimizi ararız. Kaç araç takviye edebileceklerini sorarız.
"BİZİM KENDİ BELEDİYE BİNAMIZDA İNSANLARI MİSAFİR ETTİK"
Biz baktık ki durum kötüye gidiyor, İBB yok hükmünde hemen il başkanlığımızca koordine olduk bütün tesislerimizi açtık. Bizim kendi belediye binamızda insanları misafir ettik.
"CENAZE ARACI CENAZEYİ BIRAKIP GİDİYOR"
İETT otobüslerini kar lastiği takmadan sokağa çıkarırsanız ne olacak? Sultangazi'de cenazeyi taşıyan cenaze aracı cenazeyi bırakıp gidiyor. Araçları işi yapacak yere değil, reklam yapılacak yerlere koymuşsunuz. Büyükşehir hakikatle yüzleşti.
"AKOM'DA GÖRÜNTÜLENMESİ GEREKİRKEN BAŞKA YERDE GÖRÜNTÜLENİYOR"
İBB Başkanı AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. Ciddiye alsaydılar bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin en dip yapmış organizasyon yeteneği bile bu işte başarılı olurdu. İş yapmak için önce iş yapmaya inanmak lazım.
"İMAMOĞLU İBB'Yİ KARİYER PLANLAMASI OLARAK GÖRÜYOR"
İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O, İBB'yi kariyer planlaması, bir basamak olarak görüyor. İstanbul'da uçan kuştan da gezen her türlü hayvanattan da her türlü insanın derdinden de sorumlu kişi İBB'dir, İBB Başkanıdır.