Baş trol ve ekibi iş başında

İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık sefasını, CHP'li bazı isimler sosyal medyada algı çalışmasıyla örtbas etmek istedi. Ancak gerçek ortaya çıkınca yaptıkları paylaşımları sildiler.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, pazartesi günü sanki İstanbul
'daymış ve her şey yolundaymış gibi Twitter'da paylaşım yaptı. Yaşanan rezaleti eleştiren İstanbullular'ı trollükle suçlayan Ongun'un bu sırada İsviçre Cenevre
'de tatilde olduğu ortaya çıktı.
Gerçeğin ortaya çıkması üzerine vatandaşlar Ongun'a "Baş trol sensin" diyerek tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
, İmamoğlu'nun restorana gitmediğini, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş
fotoğrafın yazın çekildiğini yazdı.
Ancak gerçek ortaya çıkınca özür diledi. CHP PM Üyesi Eren Erdem
fotoğrafın eski olduğunu iddia etse de sonradan paylaşımını sildi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya
'nın "Balık keyfi yapılarak belediye başkanlığı yapılmaz" sözlerine tepki gösterip özür dilemesini istedi.
Bekaroğlu ve Torun da gerçek ortaya çıkınca paylaşımlarını sildi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da fotoğrafın eski olduğunu iddia edenlerden. Ancak onlar da tweet'lerini sildi.