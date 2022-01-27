Emniyet teşkilatını aşağılayan sanığa 5 ay hapis

TWITTER'DA, 'Victor' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti
devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan yargılanan Ulaş D.'ye verilen beraat kararı üst mahkemeden döndü. Gezi eylemlerinin ardından Twitter
'da 'Victor' kullanıcı ismiyle açtığı hesaptan emniyet teşkilatı başta olmak üzere devlet kurumlarını aşağılayan paylaşımlarda bulunan Ulaş D. hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ulaş D. hakkında verilen beraat kararına savcının itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
2. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Kararda, Ulaş D.'nin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, sanığın 'Devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.