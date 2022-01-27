

Ayrıca, daha öne yazdım ama hatırlatmakta yarar var. Hablemitoğlu suikastının eldeki baş şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Sauna Çetesi'ne yönelik olarak başlatılan Küre Operasyonu kapsamında 21 Şubat 2006'da tutuklanmıştı. Bu operasyondan sonra tutuklanan şüpheliler Bozkır'ın 'infaz yapan' biri olduğu yönünde ifade vermişlerdi. Bozkır'la ilgili bu ifadeleri hatırlatmakta fayda var: "Bozkır bizi, Yenikent'te eğitim yaptıkları yere götürdü. Eğitim alanının yanında bir tünel vardı. Bize orada 'Onlar TNT parçaları' dedi. Bol miktarda şırınga ve ameliyat eldiveni vardı. Büyük boş kovanlardan vardı. Avuç içi kadardı. Taşın arasından bir fitil çıkardı. Orada eğitim yaptıklarını anlattı. Tekrar geri dönüş için arabaya bindiğimizde 'Biz gizli infazı burada yapıyoruz. Düzce civarına götürüp bir yere atıyoruz' dedi."

Bir başka önemli ayrıntı: Bozkır'ın Sauna Çetesi davasında avukatlığını emekli albay Mustafa Levent Göktaş yapmıştı. Göktaş ile Bozkır'ın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu, ağabey- kardeş gibilerdi. Göktaş'ın Sauna'da vekilliğini üstlendiği Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da yakalanmadan önce Türkiye tarafından difüzyon kararı ile aranıyordu. Ayrıca bir başka önemli bilgi şu: Gökhan Nuri Bozkır, bir dönem Kırgız askerlerine eğitim vermek üzere Kırgızistan'da da bulunmuş. Ukrayna'da motor işi de yaptığı söyleniyor, sözde Türkiye'ye göndereceklermiş ürettikleri motorları. Öyle bir şey de olmamış! Bir nevi 'Erke Dönergeci vakası'…

Toparlarsak efendim… 22 Aralık 2019 tarihli yazımda Ukrayna'nın adamı hemen iade etmeyeceğine dair tahminimi de yazmışım:

"Bakalım Ukraynalılar, beş yıldır barındırdıkları Bozkır'ı verecekler mi? Açıkçası şüpheliyi ev hapsine almaları pek hayra alamet değil."

Batı Avrupa ülkeleri, (Almanya, Fransa ve kıta Avrupası'nın ötesinde İngiltere) Doğu Avrupa ülkelerine FETÖ baskısı yapamaz. Bunu, hele de şu süreçte Rusya ile istihbarat savaşı yürüten İngiltere, bunu iyi bellemeli. Bu işler 19., hatta 20. Yüzyıl'da olduğu gibi kulis/kumpas faaliyetleriyle olmuyor.

25 Ocak gecesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşen afet krizi varken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yemek tertip etmekle olmuyor 'Anglosakson gardaşlarımız'! Artık İngiliz oyunlarını yemiyoruz.

Ülkenizdeki FETÖ'cüleri verin, sonra belki Türkiye Cumhuriyeti devletinden bir şey isteyebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan değil ama, Türkiye Cumhuriyeti'nden…

Sonrasında Türkiye; eğer işine gelirse size bir 'favour' yapar, gelmezse yapmaz. İBB Başkanı'nın İngiltere'den bir şey talep etme ihtimaline ise hiç girmiyorum. Bahs-i diğer... Etse de bir şey 'ütemez'. Onlar (İngilizler) adamı sulu götürür, susuz getirirler. 27 yıldır İngiltere'nin istihbarat anlayışı üzerine çalışıyorum. İngiltere'de yaklaşık sekiz ay kaldım. İngiliz istihbaratıyla ilgili pek çok haber ve röportaj çalışmam var. MI6'e çalıştığını yıllar sonra itiraf eden yazar Frederick Forstyh başta olmak üzere geçmişte bu konuya iyi bilenlerle epey konuştum. İmamoğlu ve şürekasında İngilizlerin istihbari/diplomasi oyunlarıyla baş edecek stratejik zekâ yok.