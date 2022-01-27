Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katletmişti! Mahkemeden Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar
Giriş Tarihi: 27.1.2022 17:53 Son Güncelleme: 27.1.2022 17:54

Son dakika haberi: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katletmişti! Mahkemeden Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika haberi: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla vahşice katletmişti! Mahkemeden Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

Son dakika haberleri: Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz’in ölüme ilişkin açılan davada mahkeme ilk kararını verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunmasını gerekçe olarak gösterdi.

Son dakika haberleri: Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildikten sonra ilk kararlar da oluşturulmaya başlandı.

MAHKEME İNCELEDİ

Yargılamayı 28 Şubat günü yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğini inceledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yaptığı ilk inceleme sonucunda heyet dosya kapsamı, suçların niteliği ve kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin olgusal olarak yetersiz kalacağını belirtti. Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖZEL AVUKAT TUTMUŞ, RAPORLARI ULAŞMIŞ

Ayrıca Can Göktuğ Boz'un yargılandığı suçlar nedeniyle zorunlu müdafinin Baro tarafından atandığını ancak sanığın kendisine özel avukat tutması nedeniyle Baro'dan görevlendirilen avukatın görevinin bittiğinin anlaşıldığını ve görevlendirme iptalinin İstanbul Barosu Başkanlığı'na bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan mahkemeye sanığın eski tarihlerde psikolojik tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evrakları da ulaştı.

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Son dakika haberi: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katletmişti! Mahkemeden Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar
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