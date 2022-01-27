Son dakika haberi: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla vahşice katletmişti! Mahkemeden Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

MAHKEME İNCELEDİ

Yargılamayı 28 Şubat günü yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', olaya müdahale etmeye çalışan bir mağdur Kaan Ağca'yı 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından iddianame düzenlenen Can Göktuğ Boz'un tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğini inceledi.