Son dakika haberi... Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü mekanla ilgili şok detay! O cinayet de orada işlenmiş

Son dakika haberi... Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralanırken, 3 kişi olduğu ifade edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok yönlü çalışma başlattı.
O CİNAYETTE AYNI MEKANDA İŞLENMİŞ...
Beşiktaş Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. Öte yandan olayın yaşandığı yerle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. 2017 yılında öldürülen avukat Kudbettin Kaya'nın da aynı yerde öldürüldüğü öğrenildi. Balıkçının sahibinin de Şafak Mahmutyazıcıoğlu olduğu bildirildi.
Kudbettin Kaya
SALDIRGANLAR KAÇTI
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLI MESAJI
Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video