Son dakika haberi... Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü mekanla ilgili şok detay! O cinayet de orada işlenmiş

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.