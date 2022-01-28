Cadde ve sokaklardan hurda ve atıl araçlar toplanıyor

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi.

Belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Ayrıca söz konusu araçların niteliklerine göre hurda ya da terk edilmiş olma durumuna bağlı olarak belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

BELİRLENEN HURDA ALANLARINA KALDIRILMAYAN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

ALTI AY İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR SATILACAK

Trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılacak.

Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş veya makul süre üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak.

Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sonlarında İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.