Ferdi Özbeğen ölümünün 9’uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı

Tedavi gördüğü hastanede 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 9'uncu yılında, Ulus Mezarlığı'nda piyano şeklinde tasarlanmış kabri başında anıldı. Anmaya, sanatçının tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) yöneticileri, bursiyerler ve sevenlerinin yanı sıra sanatçı dostu Ümit Besen katıldı. Anmada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.



"ÖZBEĞEN'İ EN İYİ TANIMLAYAN KELİME BEYAZDIR"

Ferdi Özbeğen'in anma töreninde mezarı başında açıklama yapan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın , "Özbeğen'in bağışı sayesinde şimdiye kadar 28 öğrenciye burs verildi. Vakıf olarak her sene burada, sadece burada değil devamlı Ferdi Özbeğen'i saygıyla, hürmetle ve şükranla anıyoruz. Bugün itibarıyla 28, ama gelecekte de devam eden yüzlerce çocuğa dokunarak, aslında ismini, güzel gönlünü ve sevgisini yaşatıyor olacak. Bizim bursiyerlere hep soruyorum, 'Türk Eğitim Vakfını nasıl tanımlarsınız' diye. Birçoğu 'aile' diyor, 'umut' diyor, 'gelecek' diyor. Kendime Ferdi Özbeğin'i 'nasıl tanımlarım' diye sorduğumda da, hep beyaz piyanosu, en acıklı şarkıları söylese bile o gülen gözleri ve gülen yüzüyle hatırlıyorum. Ferdi Özbeğen'i en iyi tanımlayan kelime beyazdır" dedi.



"PİYANİST-ŞANTÖR FURYASINI BAŞLATARAK BİZE YOL AÇTI"

Sanatçı dostu Ümit Besen ise, "Aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu ama hep yanımızda hep kalbimizde. Onun hoşsohbeti, gülen yüzü, kadife sesi ve piyanonun tuşlarına basmasının asaleti her zaman bizimle oldu, sevenleriyle oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, Onu hasretle, özlemle hep anıyorum" diye konuştu.

TEV bursuyla okuyan Mehmet Şamil Polat da şunları söyledi:

"Ferdi Özbeğen, Türkiye'ye mal olmuş birisi gerçekten. Onun ismiyle bugün buradayız ve bu ismi yaşatmaya devam ediyoruz. Bir insan ne zaman ölür? Onun ismini bilen son kişi öldüğünde ölür. Türk Eğitim Vakfı onu ölümsüz yapmak için elinden geleni yapıyor. İsmini her yerde duyuyoruz, şarkılarını duyuyoruz. Ne olursa olsun, sıcak gülümsemesi her zaman aklımıza geliyor. Bu yüzden gururlu ve mutlu hissediyorum."dedi.