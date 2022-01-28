Kılıçdaroğlu’na klipli cevapta 2. bölüm yayında

Partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili bir takım iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den geçtiğimiz hafta video klipli bir yanıt geldi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Kılıçdaroğlu’na klipli cevap | Video

Kılıçdaroğlu'nun hava kirliliği ile ilgili öne sürdüğü konulara tek tek cevap veren Başkan Özlü, cevaplarını İbrahim Tatlıses'in "Yalan" şarkısı eşliğinde klipleştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kılıçdaroğlu'na yanıtların yer aldığı klibin 2. Bölümü ise Çarşamba günü " Geç Bunları" şarkısının fon müziği ile yayınlandı.





"GİZLİ BİLGİLERİ NEREDEN ALDIN?" SORUSU

İlk klibinde Kılıçdaroğlu'nun; "Benim bilmediğim ama arkadaşlarımdan öğrendiğim, hava kirliliği açısından Düzce Türkiye'de bir numara. Dünya'daki en kirli havaya sahip 15 beldeden ya da 15 ilden, 15 merkezden de birisiymiş" sözlerine cevap veren Başkan Özlü; "Kemal bey Düzce'nin Türkiye'nin 1. Dünya'nın ilk 15 hava kirliliğine sahip şehri olduğunu hangi ulusal veya uluslararası hava kirliliği derecelendirme kuruluşu verilerine dayanarak söylüyorsunuz" diyerek cevap verdi. "Türkiye'nin hava kirliliği açısından bir numaralı kenti, bunu gizliyorlar" diyen Kılıçdaroğlu'na Başkan Özlü'nün cevabı ise; "Kemal bey madem veriler gizleniyor bu söylediklerinizi nereden öğrendiniz" oldu.

BİN 874 HANEYE 750 BİN TL ÖDENDİ

Kılıçdaroğlu'nun; "Hava kirliliği var, kardeşim doğalgaz parasını ödeyemiyorsa ödeyeceksin doğalgaz parasını" sözlerine, Başkan Özlü: "2021 yılında Düzce'de 1874 haneye 750 Bin Türk Lirası nakdi doğalgaz yardımı yaptığımızı 40 kişilik heyetiniz ne yazık ki öğrenememiş" yanıtını verdi. "Fakir doğalgaz parasını ödeyemiyor, ama kömür veriyorlar" diyen Kılıçdaroğlu'na Başkan Özlü; "Kemal Bey hava kirliliği ile mücadele çalışmalarımız kapsamında 2017 yılından bu yana kömür yardımı yapmadığımızı bilmediğiniz anlaşılıyor. Düzce bütün ilçeleri ve beldeleri ile doğalgaz getirdiğimiz, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin 2. ilidir" şeklinde cevap verdi.

ÜZGÜN DEĞİLİZ

Başkan Özlü son olarak; "Kemal bey yerinizde olsaydım, yalan yanlış ve derme çatma bilgilerle rapor hazırlayan ve genel başkana sunan bu heyetin mensuplarını derhal görevlerinden alırdım" diyerek videosunu sonlandırdı. Başkan Özlü'nün kişisel sosyal medya hesabından "Kemal Bey, sizi ve ekibinizi hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgün değiliz. Ayrıca işler size anlatıldığı ve kendi pencerenizden gördüğünüz gibi değil" notu ile paylaşılan videonun devamının geleceği bildirildi.

LOKANTACI ESNAFINDAN BOŞANMA VERİSİ

Merakla beklenen cevapların yer aldığı 2. Bölüm ise Çarşamba günü yayınlandı. "Dr. Faruk Özlü'den, Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap 2. Bölüm" girişiyle başlayan 1 dakika 7 saniyelik videoda, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Düzce boşanma şampiyonu, bu enteresan bir gözlem, lokanta sahibinin gözlemi, ekonomik krizi daha iyi anlatacak başka bir veri yok diyor " sözlerine Özlü, "Kemal bey biz sizi hesap uzmanı bir maliyeci olarak biliyorduk. Lokantacı esnafından boşanma istatistikleri almak, hesap uzmanı bir maliyeciye hiç yakışıyor mu?Lokantacı esnafından boşanma istatistiklerini alırsanız,mahkeme hakiminden de yemek tarifi almanız gerekir." diyerek yanıt verdi. klibin devamında "Geç Bunları" şarkısı eşiliğinde Kılıçdaroğlu'nun ve kendisini alkışlayan partililerin görüntüsü ve Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün nikâh kıydığı görüntüler yer aldı. Ardından Özlü, "Kemal bey, boşanma istatistikleri adliyeden alınır. Adliye kayıtlarına göre Düzce'de ki boşanma oranı Türkiye'nin altındadır" dedi. Klip sonunda ise " Devam edecek…" yazıldı.