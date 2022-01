Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Sabah’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam bir televizyon yayınında Türkiye 'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır 'ın itiraflarını yayınlıyor. Bu itiraflar, 20 yıllık karanlık suikastın bilinmeyenlerine ışık tutuyor. Yakalanmadan bir süre önce Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de röportaj yaptığımız Bozkır, cinayette hangi iki ismin rol aldığını ve suikast silahının nasıl yok edildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Bozkır, tetiği çektiği öne sürülen asker kökenli eski istihbaratçı Tarkan Mumcuğlu 'nun, Hablemitoğlu öldürüldükten sonra silahı nasıl yok ettiğini de açıkladı. Buna göre Hablemitoğlu suikastında kullanılan silah Ankara'daki Mogan Gölü'ne atıldı. Nuri Gökhan Bozkır, silahı göle atarken Tarkan Mumcuoğlu 'nun yanında eski binbaşı Bülent Kutsal 'ın da bulunduğunu açıkladı. İşte Nuri Gökhan Bozkır'ın SABAH'ın sorularına verdiği yanıtların çarpıcı kısımları:Ben o gün görevdeydim. Ama telefonum, nasıl oradan sinyal vermiş bilmiyorum.Ben hatırlamıyorum, aradan 20 yıl geçmiş.Olayın savcısına, 2015'te gazeteci Zihni Çakır vasıtasıyla bütün bildiklerimi gönderdim. Bu kişilerin cinayet öncesi ve sonrası hareketlerinin, normal Özel Kuvvetler görevlerinin dışında gerçekleştiğini, çok sık geliş-gidiş ve sivil görev faaliyetleri içinde olduklarını söyledim.Mumcuoğlu, o dönemde Genelkurmay'ın verdiği rapora göre Kazakistan'da resmi görevde. Ama cinayetten sonra gölün orada gördüm, net olarak hatırlıyorum.Biz sabah kalktık. Saat 8'de mesaimiz başlar. O gün koşuya gittik... Mogan Gölü'nün nizamiyesine indik. Oradan sonra 11 kilometre... Geride kaldığımda Bülent Kutsal ve Tarkan Mumcuoğlu'nun bir siyah poşeti fırlattığını gördüm. Ben 200-300 metre gerideydim. Benim gördüğümü fark etmediler.Savcı beye çizerek krokide yerini gösterdi. Bu bölgenin aranmasını istedim. Bu dosyayı canlandıran benim.Tarkan Mumcuoğlu. Mesaimize gittiğimizde bir subay beylik tabancasını ya birlikte bırakırdı ya da yanında taşırdı. İki üç silahla gezerdi. Silahı seven bir insandı.Tabii. Bu işin istihbarat birimindeydi. Dudak hareketleri okunmasın diye telefonla konuşurken eliyle ağzını kapatırdı. Bunu normal bir subay niye yapsın?Bu cinayetin aydınlanması için benim verdiğim isimler, bilgiler var. Sonra silah bana döndü, benim hiç hak etmediğim bir suçta, katil olarak bugün Türkiye'ye kamuoyunda yargılanıyorum.Bilmiyorum, bilsem...Bakın ben şu an iftiraya uğruyorum, başkasına atmak istemiyorum.Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Alman vakıfları davalarında hazırladığı raporlarla gündeme gelen Hablemitoğlu, FETÖ'nün CIA ile bağlantısını ortaya koyan "Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" başlıklı raporunda, devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuklarına dikkat çekmişti. Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında, "Gülen cemaatinin" silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini daha o yıllarda yapmıştı. Elebaşı Gülen'in iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye'ye Humeyni gibi dönmeyi planladığını belirten Hablemitoğlu, Türkiye'nin karşılaştığı en önemli tehdit olduğuna dikkat çekmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuri Gökhan Bozkır için 2019'da Kırmızı Bülten çıkarmıştı. Ukranya'dan iltica talebinde bulunan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle bu talebi reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkûm edilmişti. İki ay önce firar eden zanlı, MİT tarafından kısa süre sonra yakalanmıştı. MİT TIR'ları davası firarisi Can Dündar'ın da Bozkır ile temas halinde olduğu belirtildi.Necip Hablemitoğlu'nun öğrencisi ve aynı zamanda suikast dosyasında ailenin avukatı olan Ersan Barkın sıcak gelişmeyi SABAH'a değerlendirdi. Barkın, Bozkır'ın yakalanmasının soruşturma açısından çok kritik bir gelişme olduğunu aktararak, "Bozkır suikast dosyasında kilit isim. FETÖ üyeleriyle de bu ismin irtibatları bulunuyor. İfadesinin alınmasıyla dosyada yeni gelişmelerin olacağını, soruşturmanın genişleyerek suikastın arkasında kirli elin tek tek ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz" dedi.SABAHNURI Gökhan Bozkır, 10 Haziran 1974 Balıkesir doğumlu. 1996'da Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1997'de Özel Kuvvetler Komutanlığı 'na geçti. 2005 yılında Sauna Operasyonu'na kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde (TİM Komutanı, TİM Komutan Yardımcısı) bulundu. 2005'te Sauna Davası'ndan dolayı cezaevinde kaldı, ordudan ihraç edildi. 2019 Temmuz'unda da Interpol tarafından Ukrayna'da yapılan operasyonla 9 Temmuz'da tutuklandı. Ev hapsine alındı, sonra ev hapsinden firar etti ama Türkiye'nin istihbari ve diplomatik takibi sonucunda Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi.