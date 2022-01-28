Haberler Gündem Haberleri TOGG'un büyük başarısı! Sosyal medya hesabından duyurdular...
Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:51

TOGG'un büyük başarısı! Sosyal medya hesabından duyurdular...

İHA
TOGG’un büyük başarısı! Sosyal medya hesabından duyurdular...

Türkiye’nin otomobili TOGG başarılarına bir yenisini daha ekledi. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yapılan açıklamada, Türkye'nin otomobilinin ‘CES’in En İyi 20 Markası’ arasında yer aldığı belirtildi...

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıtırken, duygusal anlar da yaşamıştı.

Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmeliyiz demiştim, geldik. Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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TOGG'un büyük başarısı! Sosyal medya hesabından duyurdular...
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