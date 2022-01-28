TOGG’un büyük başarısı! Sosyal medya hesabından duyurdular...

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.
TOGG CEO'SU KARAKAŞ DUYGUSAL ANLAR YAŞAMIŞTI
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıtırken, duygusal anlar da yaşamıştı.
Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti. pic.twitter.com/S3dv9Yec5o— Togg (@Togg2022) January 28, 2022
Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde buraya gelmeliyiz demiştim, geldik. Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.