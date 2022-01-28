UKOME’de çirkin olay: İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Ulaşım ve Trafik komisyonu Başkanı’nın mikrofonunu kapattırdı

GÖKSU: TAM CHP'YE GÖRE DEMOKRASİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 5 bin yeni taksi plakası teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi plakası teklifi tekrar gündeme geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, 5 bin taksi plaka teklifinin 12'nci kez, bu sefer içine duygusallık da eklenerek, engellilere yönelik konuyla gündeme geldiğini söyledi.

Herkesin engelli adayı olduğunu ve Allah'ın takdirinden kaçınılamayacağını ifade eden Aksu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının tavsiye ve talimatıyla bir yıl önce engelli vatandaşları düşünerek var olan iki taksiyi engelli taşıyabilecek şekilde dönüştürdük ama ne yazık ki bu hizmete başladığımız günden bugüne kadar bir tane engelli taşıyamadık." şeklinde konuştu.

Aksu, İBB'ye engellilere yönelik araçla ilgili ne kadar talep geldiği konusunda bir açıklama yapılmadığını kaydederek, bu konuda bilimsel bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.



İstanbul'da engellilere hizmet için yeni taksinin değil, var olan taksilerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesinin konuşulması gerektiğini söyleyen Aksu, İstanbul'da son günlerde taksi kullanımının yüzde 25 düştüğünü kaydetti.



Aksu, "İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek yoktur. Engellilere biz hizmet verebiliriz." dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel de 500 taksinin değil, bütün taksilerin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



Bakanlığın bununla ilgili acil eylem planı hazırladığını anlatan Yücel, taksi sorununun dijitalleşme ile ortadan kalkacağını belirtti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise engellilere yönelik taksi konusunun duygusallık değil, bir görev ve zorunluluk olduğunu söyledi.

Kente 5 bin yeni taksi konusunu 12'nci kez tartıştıklarını anımsatan Çağlar, engellilere yönelik taksi konusunda yüzlerce talep olduğunu kaydetti.

Vatandaşların 18 bin taksiye erişemezken 2 taksiye nasıl erişeceklerini soran Çağlar, taksi konusunu gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtti.



ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU BAŞKANININ MİKROFONU KAPATILDI





Can Akın Çağlar, otobüs alımı ve metro projelerine izin verilmediğini ifade etti. Ulaşımla ilgili problemlerin konuşulduğu sırada İBB Genel Sekreteri başta olmak üzere İBB bürokratlarının gerçek dışı bilgiler paylaşması, teknik konuların müzakere edilmesinden çok hükümetin eleştirilmesi, siyasi şovların yapılması üzerine İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir söz aldı. Özdemir, "UKOME toplantısı ulaşımla ilgili teknik konuların müzakere edildiği yerdir, siyasi şov arenası değildir" şeklindeki sözleri üzerine Çağlar, konuşmacının sözünü kesti. Konuşmasını tamamlama nezaketi göstermeksizin mikrofonu kapattırıp görevlilere elinden aldırdı. Öte yandan UKOME'ye başkanlık yapan Çağlar'ın, İBB Meclisi adına Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı vazifesini yürüten Abdullah Özdemir'i tanımaması, yönettiği kuruma ne kadar yabancı olduğu şeklinde yorumlandı.

Çağlar ile Özdemir arasında tartışma yaşanınca Özdemir'in mikrofonunun sesi kapatıldı. Bu sırada söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, metro ve otobüs konusunda suçlama yapıldığını belirterek, konunun uzatılmamasını istedi. Yücel, Özdemir'in mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

ÖZDEMİR: TÜKENİŞİN HEZEYANLARI BUNLAR..!





Skandal olay sonrasında açıklama yapan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, yaşananları tükenişin hezeyanları olarak değerlendirerek, "Doğrulara tahammül edemeyişin hadsizliği..! 'Balık', 'kayak', 'yat' üçgeninden siyaseti bürokrata bırakan yönetimin eseri..! Bir siyasetçinin sözünü kesme hadsizliğini gösteren Sayın Genel Sekreter, 'Çaldığın keman' Titanik'in batışını engelleyemeyecek..!" dedi.



GÖKSU: İSTANBULLULARIN SESİNİ KISTINIZ



İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise şunları söyledi: Beceriksizliklerini yalanlarla kapatanların işine gelmeyenleri duyunca mikrofon kapatması CHP'li İBB'de moda oldu. UKOME'de aslında İBB Trafik Komisyonu Başkanımız Abdullah Özdemir'in mikrofonunu değil, İstanbulluların sesini kapattınız. İşte tam CHP'li İBB'ye göre bir demokrasi."