Yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve Suriye ülkesinde bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıkları bilgileri elde edinilen E.E., C.H.E., H.A. adlı 3 yabancı teröristti yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyaller içerisinde de örgütsel fotoğraf ve videolar yapılan dijital kazıma işlemleri neticesinde tespit edildi. İfade ve sorgu işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 3 terörist tutuklandı.