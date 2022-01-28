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Giriş Tarihi: 28.1.2022 11:27

Yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olan  ve Suriye’de silahlı eğitim alan 3 yabancı uyruklu teröristti yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilen teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve Suriye ülkesinde bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıkları bilgileri elde edinilen E.E., C.H.E., H.A. adlı 3 yabancı teröristti yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyaller içerisinde de örgütsel fotoğraf ve videolar yapılan dijital kazıma işlemleri neticesinde tespit edildi. İfade ve sorgu işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 3 terörist tutuklandı.

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Yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı
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