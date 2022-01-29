Erdoğan, selzedelere evlerini teslim edecek

Giresun
'da, 2020'de meydana gelen selde Dereli
ilçesinde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Selde 19 bina yıkıldı, 361 yapı ve altyapı hasar gördü. Felaketin ardından ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı. Afetzedeler için TOKİ
tarafından 216 konut ve 72 işyeri 1.5 yılda tamamlandı. Yeni evler ve işyerleri, bugün Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Erdoğan daha sonra Giresun Belediyesi önünde, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğalgaz dağıtım hattı ve altyapı projesi ile diğer projelerin toplu açılışını yapacak. Ardından da il danışma meclisi toplantısına katılacak.
6.3 MİLYON LİRA TASARRUF
Giresun'daki yatırımlar kapsamında öne çıkan projelerden biri Duroğlu Varyantı. Köprüler ve tünellerden oluşan projeyle, Karadeniz sahilinden iç kesimlere olan transit trafik, Duroğlu yerleşkesinin dışına alınacak. Projeyle zamandan 4.2 milyon lira, akaryakıttan 2.1 milyon lira olmak üzere yıllık 6.3 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salımı 438 ton azaltılacak.
Başkan Erdoğan yarın ise Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplu açılış törenine ve il danışma meclisine katılacak. Ardından gençlik buluşmasına iştirak edecek.