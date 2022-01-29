Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı
Giriş Tarihi: 29.1.2022 10:21 Son Güncelleme: 29.1.2022 10:34

SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı

Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; görevden affını isteyen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Bekir Bozdağ atandı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Bekir Bozdağ getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı | Video

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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı
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