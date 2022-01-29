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Giriş Tarihi: 29.1.2022 16:28

TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya Türklerine destek mesajı

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Batı Trakya Türklerine destek mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz."

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TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya Türklerine destek mesajı
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