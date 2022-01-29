‘Üniversitemizin manevi boyutunu güçlendirdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii
açılış törenine katıldı. Cuma namazı sonrası yapılan açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Gülhane Hastanesi
'nin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor? "Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim" diyor. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları tekrar şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekânlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine ve yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz."
Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
ve çok sayıda davetli katıldı.
SELÇUKLU MIMARİSİYLE YAPILDI
Temeli 2018'de atılan ve Selçuklu mimarisinin ön plana çıktığı Gülhane Camii, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak tasarlandı. Aynı anda 100 kişinin kullanabileceği kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Caminin kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişi ibadet edebilecek.