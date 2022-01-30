Adalet Bakanlığı’nda bayrak değişimi

Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün yerine, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince atama yapıldı. Daha önce de aynı görevi yapan deneyimli isim Bekir Bozdağ
, bu atamayla Adalet Bakanı oldu. Bozdağ'ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı
görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanı'mız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi. Bakan Abdulhamit Gül ise sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanı'mız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu. Bozdağ, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Abdulhamit Gül'den devraldı. Gül'ün döneminde başlayan projelerin kendi döneminde de süreceğini ifade eden Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasa'ya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız" diye konuştu. Abdulhamit Gül ise Bozdağ'dan 4.5 yıl önce devraldığı görevi yeniden kendisine devrettiğini belirtti. Gül, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref" dedi.
Bekir Bozdağ kimdir?
1965 Yozgat doğumlu olan Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ile Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi
'nde siyasete başlayan Bozdağ, AK Parti
Yozgat kurucu il yönetiminde görev aldı. 2002'de AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nda görev yapan Bozdağ, 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. yasama döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. yasama döneminde AK Parti TBMM
Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı. Bozdağ, 61. hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. yasama döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. İlker TURAK /
SABAH