Muğla’da etkili yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'da 1 Şubat 2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların 3 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Yapılan uyarıda metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceği tahmin edildi. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 01.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Toplamda metrekareye özellikle sahil kesimlerde yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"