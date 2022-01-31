Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan birazdan açıklama yapacak

Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymayan, vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.