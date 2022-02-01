ABD’de öldürülen Türk öğretmenin cenazesi Türkiye’ye getirildi

ABD'de İngilizce öğretmenliği yapan ve boşandığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Bengü Beachley'in cenazesi Türkiye'ye getirildi.Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Washington'dan Türkiye'ye getirilen cenazeyi İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde babası Ramazan Gerek, akrabaları, çocukluk arkadaşı Zahra Jamal ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri karşıladı.

SANKİ KENDİSİNİ KARŞILIYOR GİBİYİM

Kızının cenazesini alan acılı baba Ramazan Gerek" Yüreğimiz yanıyor. İçimiz sızlıyor. Bu kadın cinayetlerinin bitmesini istiyoruz. Buna son verilsin. Hala inanamıyorum. Sanki kendisini karşılıyor gibiyim. Ama cenazesini karşılıyorum. Kabul edemedim. Halen inanamıyorum. İfade edecek bir kelime bulamıyorum. Zor. Allah kimsenin başına vermesin"diye konuştu

EŞİMİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırıda yaralanan eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gerek, eşinin hastaneden taburcu olduğunu, iki üç haftalık bir tedavi sürecinin bulunduğunu aktardı.

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Esin İzel Uysal ise "Bengü boşanmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Hayatına dair karar vermek istediği için öldürüldü. Sadece Türkiye'de değil,dünyanın öbür uçunda da kadınlar hayatlarına dair karar vermek istiyorlar. Bunun sonucunda ölümle burun buruna geliyor. Kadın cinayetleri artık sınırları aştı. Her yerde yetkililer görevlerini yapmak zorunda. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ediyoruz. Kadınlar özgürce yaşasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz"dedi

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLİYOR

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Tekirdağa' götürülen Beachley'in cenazesi Tekirdağ Şarköy'deki Çarşı Camii'nde 2 Şubat Çarşamba gün öğlen namazından sonra toprağa verilecek.

ABD'de İngilizce öğretmenliği yapan Bengü Beachley (39), boşandığı eşi John Beachley (51) tarafından önce silahla vurularak öldürülmüştü. Bengü Beachley'in annesi Semra Metin'i de yaralayan saldırgan, daha sonra intihar emişti.