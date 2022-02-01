Girik’in ölümü hakkında suç duyurusu

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu Girik, vasiyeti üzerine Bodrum'da gözyaşları ve dualarla toprağa verilmişti. Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Girik'in ölümü hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydedildi.