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Giriş Tarihi: 1.2.2022 19:08

Girik'in ölümü hakkında suç duyurusu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Girik’in ölümü hakkında suç duyurusu

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik’in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla kardeşi Günay Girik’in avukatı tarafından, hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu Girik, vasiyeti üzerine Bodrum'da gözyaşları ve dualarla toprağa verilmişti. Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Girik'in ölümü hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydedildi.

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Girik'in ölümü hakkında suç duyurusu
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