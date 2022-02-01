İstanbul’da rüşvet operasyonu! Müdürlerin ardından avukatlar da gözaltına alındı

İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk operasyon 1 Ekim 2021 tarihinde düzenlenmişti. Aralarında Tapu Müdürü ve Yardımcıları'nın bulunduğu toplamda 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 82 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili 2. dalga operasyon düzenledi ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen baskınlarda 3'ü Avukat 12 şüpheli yakalandı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda belge ele geçirildi.



İŞLEMLERİ HIZLANDIRMA GEREKÇESİYLE...



Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin; vatandaşların işlemlerini hızlandırma ve 3. kişilere kişisel bilgiler aktarma karşılığında rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Şüphelilerin aynı zamanda yüksek fiyatlı gayrimenkul satışlarında alım ve satım işlemlerine aracılık ederek usulsüz komisyonlar aldıkları da iddialar arasında... Operasyon düzenlenen adreslerde el konulan belge ve evrakların detaylı şekilde incelemeye alındığı ifade edildi.