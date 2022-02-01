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Giriş Tarihi: 1.2.2022 12:23 Son Güncelleme: 1.2.2022 12:24

Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında mütalaa verilecek

ARZU KAYA ARZU KAYA
Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun avukatı hakkında mütalaa verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

"SANIK CEZALANDIRILSIN"

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik ve avukatı mazeret sunarak katılmadı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın ise duruşmaya katıldı. Avukat Aydın, "Şikayetimiz devam ediyor, sanık cezalandırılsın" dedi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIDA

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyaya yeni atandığını, incelemek üzere dosyanın tarafına gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki ay görülecek celsesinde savcının mütalaasını sunması bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği belirtildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Çelik hakkında 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında mütalaa verilecek
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