Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun avukatı hakkında mütalaa verilecek

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

"SANIK CEZALANDIRILSIN"

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik ve avukatı mazeret sunarak katılmadı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın ise duruşmaya katıldı. Avukat Aydın, "Şikayetimiz devam ediyor, sanık cezalandırılsın" dedi.