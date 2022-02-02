"Devlet vatandaşın yanında"

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde yaşanan heyelan olayları sebebiyle bölgedeki 14 hane boşaltılırken buralarda yaşayan 36 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

Bir ay öncesinde tarım arazilerinde başlayan toprak kaymaları, yağışın da etkisiyle bölgedeki evlere hasar vermeye başladı. Toplamda 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri bölgesinde bazı evler yerinden oynarken bazılarının da duvarları yıkıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürürken, taliye edilen 14 hanedeki 36 vatandaş güvenli alanlara taşındı.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN TAVLI BÖLGEDE

Gündüz AFAD ekiplerinin müdahale ettiği ve gerekli tahliyelerin yapıldığı mahalleyi gece saatlerinde ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, halkla sohbet ederek belediye olarak yapılması gerekenleri konuştu. Tavlı, her zaman vatandaşın yanında olduklarını ileterek bölgeye ilişkin notlarını aldı. Tavlı'ya Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Güler ve Ali Kemal Mehel'in yanı sıra Basın Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Okuyucu da eşlik etti. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Tavlı, heyelan bölgesinde tüm tedbirlerin alındığını ve devletin vatandaşın hizmetinde olduğu bilgisini aktardı.

KAYMAKAM IŞIK'TAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık da, bölgeye ziyaret gerçekleştirerek mahalle sakinlerini dinledi, notlarını aldı. Kaymakam Işık'a ziyaretleri sırasında AFAD İl Müdürü Osman Işık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökhan ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

14 hanede meydana gelen zarara ilişkin burada yaşayan 36 kişi ile tek tek görüşen Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, devletin her daim bu ailelerin yanında olduğunu belirterek, geçmiş olsun temennilerini dile getirdi.