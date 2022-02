Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel ile ilgili kararını yarın verecek

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. Komisyonda, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri devam etti. Görüşme kapsamında HDP'li Semra Güzel'in kendisinin yerine savunma yapmak için tayin ettiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu dinlendi. Kerestecioğlu, yaklaşık 1 saat Güzel yerine savunma yaptı ve üyelerin sorularını yanıtladı.

Savunmayı tamamladıktan sonra komisyondan ayrılırken açıklama yapan Filiz Kerestecioğlu, 1991'den bu yana yaşanan süreci anlattığını belirterek, "Leyla Zana'yı da anlattım, gizli tanık müessesini anlattım. Çözüm sürecine de değindim. Barış içinde yaşama isteğini dile getirdim. Gizli tanık müessesesinin doğru olmadığını anlattım. Çözüm sürecini bu yüzden anlatıyoruz. Koca koca adamlar her türlü fotoğrafı çektirirken, görüşürken; sevdiğine ulaşıp fotoğraf çektirmek mi suç? Suçsa herkese suç" diye konuştu.