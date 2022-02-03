Çocuklara masal okuyup sıfır atık oyununu öğretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Ankara Altındağ
Belediyesi'nin işbirliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.
Karapürçek Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılış kurdelesini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam
ve diğer ilgililerle kesen Emine Erdoğan, "Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Bebek kütüphanelerinin sayısının tüm Türkiye'de artırılmasını temenni ediyorum" dedi.
Kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti. Emine Erdoğan, kütüphanedeki 7 yaşındaki Nisa Türkmen adlı çocukla "Sıfır Atık" oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı. Daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara, "Nasreddin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikâyesi" kitabını okuyan Emine Erdoğan, onlarla keyifli zaman geçirdi.
Erdoğan, kütüphane çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
BEBEK KÜTÜPHANESİ
Altındağ Bebek Kütüphanesi, Karapürçek ve Beşikkaya mahallelerinde yaşayan yaklaşık 120 bin kişiye hizmet verecek. Bebek Kütüphaneleri ile bebeklere ve ailelerine erken çocukluk dönemine gelişimsel olarak destek verilmesi, bebeklere erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bakanlığa bağlı 73 Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerin 8'i müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.