HDP'li Oya Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz." ifadelerini kullandı.
HDP'li Oya Ersoy Kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Kandil gecesi haddini aşan HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili vekiller sert tepki gösterdi.
"DİNE VE İNANÇLARA HAKARET EDİYOR"
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Oya Ersoy'un tepki çeken sözleri üzerine, "Dine hakaret ediyor, inançlara hakaret ediyor. Temiz dil kullansın, saldırmasın. Temiz dil kullansın, insanların inançlarıyla oynamasın! İnsanların inançlarıyla oynamasın! Sen kabul etmeyebilirsin, inanmayabilirsin ama hakaret edemezsin." ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZE DÜŞMANLIK ETMEYE DOYMUYORLAR"
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'li bu şahıs, TBMM çatısı altında, aziz ve mübarek Regaib Gecesi'nde (belki de özellikle bu gecede) ecdadımıza, dinimize, dinimizin hükümlerine yönelik çirkin hakaretlerde bulundu. İslam'a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadelerini kullandı.