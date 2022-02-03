HDP’li Oya Ersoy Kandil gecesi haddini aştı! TBMM’de İslam’a hakaret

"ÜLKEMİZE DÜŞMANLIK ETMEYE DOYMUYORLAR"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'li bu şahıs, TBMM çatısı altında, aziz ve mübarek Regaib Gecesi'nde (belki de özellikle bu gecede) ecdadımıza, dinimize, dinimizin hükümlerine yönelik çirkin hakaretlerde bulundu. İslam'a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadelerini kullandı.