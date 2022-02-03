Kırıkkale’de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Kırıkkale'de Nur Camisi'ne akın etti. Camilerde bir araya gelen 7'den 70'e binlerce vatandaş, üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun zamandır büyük bir özlemle bu geceyi beklediklerini belirten bazı vatandaşlar, bu gecede ibadet ederek Allah'a dua ettiklerini ve niyazda bulunduklarını söyledi.

Geceyi ihya etmek için camiye gelen Şifanur Özcan, "Öncelikle çok mutluyum. Bugün camimiz çok kalabalıktı. Çok hoşumuza gitti. Koronaya, pandemiye rağmen çok kalabalıktı. Özellikle çocuklar doldurmuştu. Bu daha mutlu edici bir şeydi. Çok güzeldi. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun." dedi.

Gece adeta coşku yaşadıklarını belirten Murat Ateş ise, "Bu gece coştuk, sevindik, mutlu olduk, birleştik, kaynaştık. Toplum olarak bir araya geldik. Görmediğimiz arkadaşları gördük. Rabbimize dualar ettik. Niyazlarda bulunduk. Rabbim daha nice gecelerde bizi bir arada buluşturmayı nasip eder. Bu gecenin İslam alemine, Türkiye'mize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.