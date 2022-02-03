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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:04 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:05

Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, ikinci kez süre uzatımı için bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği" ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltına alınmış, gözaltı süresi savcılık talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 gün uzatılmıştı. Gözaltı süresi dolan Bozkır bugün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilecek.

ÖZEL EKİP KURULDU
Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde Bozkır'ın ifadesinin alınması için özel ekip kuruldu.
Soruşturma kapsamında 4 yıldır onbinlerce belgeyi inceleyen, HTS raporlarını didik didik tarayan ve çok sayıda şüpheliyi radarına alan savcılık, emniyete giderek sorgu ekibiyle bir toplantı yaptı. Bozkır, ekipler tarafından çapraz sorguya alındı. Bozkır'ın vereceği bilgilerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.

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Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
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