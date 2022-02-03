Nevşehir Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Nevşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Regaip Kandili'nde de Nevşehir halkına kandil simidi dağıttı. Kandil simitleri, İl Müftülüğü tarafından kandil programının düzenlendiği camilerin önüne kurulan stantlardan vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların kandillerini kutlayan belediye ekipleri, dağıtımları öğle ve yatsı namazının ardından gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Savran da tüm vatandaşların kandillerini kutladı.

Savran, "Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin" dedi.