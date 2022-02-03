Son dakika haberi - Türkiye’nin konuştuğu vahşette önemli gelişme! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti...

Gözaltına alınan isimler ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Pazartesi günü adliye sevk edilmiş ve gözaltı süreleri 4 gün uzatılmıştı. Şimdi gelen son dakika haberine göre; şüpheliler tekrardan gözaltı sürelerinin uzatılması için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

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