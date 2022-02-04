Atatürk Anıtı’na çirkin saldırı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde Atatürk Parkı'nda yer alan Onur Anıtı
'na çirkin saldırıyı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı. Atatürk Parkı'na dün sabah gelenler anıttaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat olduğunu gördü. İhbar üzerine harekete geçen polis, anıt ve çevresinde güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, Onur Anıtı'na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da parka gelerek bilgi aldı. Samsun Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk Anıtı
'na yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.