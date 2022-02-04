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Giriş Tarihi: 4.2.2022 18:39

Bakan Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı

Bakan Koca’dan Dünya Kanser Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini bildirdi.

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Dünya Kanser Günü mesajı
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