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Giriş Tarihi: 4.2.2022 21:36 Son Güncelleme: 4.2.2022 21:42

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Dünya Kanser Günü mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.

2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.

2020 yılında 3,5 milyon, 2021'de 4,5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi'ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hâle getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
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