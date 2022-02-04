Organize ölüm tehdidi! Özel dedektif 4 kişilik ekibine Çelik’i adım adım izletmiş

Türk basınının güçlü kalemi "sakıncalı piyade" gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlatılması üzerine yaşamını yitirdiği olayla ilgili tutuklanan yazar Abdulhamit Çelik'in başı belada. Mumcu'nun 29. Ölüm yıl dönümünde Çelik'e gönderilen kargodaki kurşun, beyaz gül ve öleceksin mektubu savcılığa taşındı.

Kargoyu gönderen dedektif, tutuklanırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 31 Aralık günü saat 15:00 sularında Çelik'in sahibi olduğu Fatih'teki bir iş adresine kargo geldi. Kargo paketini alan çalışanlar kendisine bir paket geldiğini öğrendiğinde eve gönderilmesini istedi. Eşi ve kızıyla birlikte evde bulunduğu bir sırada gelen kargoyu açan yazar, gördükleri kaşısında şoke oldu. İddiaya göre kargo içerisinde iki adet beyaz renkli gül, bir adet kurşun ve bir de not vardı.

UĞUR MUMCUNUN YIL DÖNÜMÜNDE ÖLÜM TEHDİDİ

Bilgisayar ortamında hazırlanmış olan notta Abdülhamit Çelik'in eşi Hülya Çelik'e hitaben yazılmış, 'Eşiniz Abdülhamit Çelik'in Kudüs Gücü ile uzun zamandır sürdürdüğü iş birliği ve Kudüs Gücü Türkiye temsilcilerinden Sayed Ali Akbar Mir-Vekili ile olan bağlantıları yüzünden yaklaşan ölüm nedeniyle baş sağlığı dileklerimizi sunarız.

Abdülhamit'in Kudüs Gücü mensuplarıyla olan faaliyetlerinin ailenizi soktuğu felaket durumun sonucu olarak sizin ve kızınız Meryem'in çekeceğiniz acılardan dolayı üzgünüz. Bu durumu önlemek için geç değil, ona faaliyetlerini durdurmasını söyleyin. Abdülhamit'in adımlarını takip etmeye devam edeceğiz' yazıyordu.

4 KİŞİLİK ÖZEL EKİP FİZİKİ TAKİP YAPIP FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

SABAH'ın duyurduğu olayla ilgili yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili yapılan incelemelerde ölüm tehdidi içeren notun Çelik ailesine ulaştırılmadan önce 4 kişilik özel bir ekibin Abdulhamit Çelik'in evinin etrafında keşif yaptıklar, uzunca süren fotoğraflama çalışmasıyla birlikte fiziki takipte bulundukları ortaya çıktı. Emniyet güçleri, yaptıkları incelemede Abdülhamit Çelik'in işyeri ve ikamet çevresinde toplamda 28 adet fotoğraf çekildiğini belirledi.

KURYELER OLAYDAN HABERSİZ ÇIKTI

Abdülhamit Çelik'in işyeri ve ikametine giden paketleri taşıyan kuryelerin kimlikleri tespit edilince emniyet güçleri iki kuryenin ifadesine başvurdu. 2 kurye karakolda verdikleri ifadesine Whatsapp gruplarından geşen işleri takip ettiklerini, Abdülhamit Çelik'in evine ve işyerine gidecek olan paketlerin de bu şekilde kendilerine verildiğini, paketin içerisinde ne olduğunu bilmediklerini sadece adreslere teslimat yaptıklarını ifade ettiler.

ORGANİZE ÖLÜM TEHDİDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu olayı özel dedektif Selçuk K.'nın organize ettiği, şüpheli Musa K.'nin mermileri ve Abdülhammit Çelik'e ait bilgileri temin ettiği, diğer şüpheliler Cenk B., ve Fatma B.'nin Abdülhamit Çelik'i olay öncesi işyeri ve ikamet adresini fiziki olarak tespit ettikleri, aynı zamanda fotoğrafladıkları belirlendi. Şüphelilerin Selçuk K.'dan paketleri teslim alarak kuryelere teslim ettikleri ortaya çıktı.