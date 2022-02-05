Bebekteki silahlı saldırıda saldırgan eski çalışan çıktı

ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA VARDI





Beşiktaş Bebek'te ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen silahlı saldırı sonucu iş yerinden iki kişi ve dışarıda bulunan çiçekçinin yaralandığı kaydedildi. Silahlı saldırı sırasında ünlü kafede sanatçılardan Teoman'ın da bulunduğu saldırıdan zarar görmediği kaydedildi.

Gece 01.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan ünlü kafede meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının daha önce kafede çalışan A.K. isimli şahıs olduğu iş yerinden çıktıktan sonra alacağını tahsil için kafeye geldiği ve işyeri sahibi ile tartışırken silahını çekip rastgele ateş açtığı bu sırada kafede çalışan iki kişi ile kafenin hemen önünde çiçek satan 31 yaşındaki Mehmet Putumu yaraladı.



3 KİŞİ YARALANDI



Şarkıcı Teoman'ın da bulunduğu kafede saldırganların silahından çıkan kurşunların isabet etmesi sonucunda olay yerinde bulunan çiçekçi Mehmet Putum ile 2 kafe çalışanı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Çiçekçi Mehmet Putum'un durumunun ağır olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.