Hakkari 4. kar festivali başladı

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Hakkari Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm il müdürlükleri ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle gerçekleşen kar festivali yoğun bir ilgi gördü.

Açılış konuşması yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari artık terörle değil spor ve güzel festivallerle anılacak. Bölgede huzurun tesis edildiğinin en güzel örneğini vatandaşlarımızla hep birlikte yaşadık" dedi.

Spor ve yerel yarışmalar ile kayak gösterisinin yapılacağı festivalde, Yılmaz Erdoğan, Gece Yolcuları ve Aydın Aydın gibi sanatçılar konser, gösteri ve söyleşileriyle yer alarak Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu da gösteriyle son bulacak.