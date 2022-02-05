İçişleri Bakanı Soylu, Hatay’da

Hatay Hava Limanı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve beraberlerindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, incelemelerine İdlip'ten başladı. İdlip'te briket evlerde kalan Suriyelileri ziyaret eden Bakan Soylu, Suriyeli çocuklarla sohbet etti. Hatay valisi Rahmi Doğan'dan İdlip'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Suriyeli savaş mağduru çocuklara eğitim ve barınma hizmeti verilen Reyhanlı Eğitim Köyü'nü ziyaret etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kurulan merkez girişinde çocuklar tarafından karşılanan Soylu, hatıra defterini imzaladı, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Çocukların yaptığı resim ve el sanatları ürünlerini inceleyen Soylu, çocuklarla basketbol oynadı, çeşitli hediyeler verdi. Buradaki kütüphaneyi ziyaret eden Soylu, çocuklara bir süre kitap okudu. Soylu, vakıf yetkililerinden köyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve belediye başkanları eşlik etti.