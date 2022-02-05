TURKOVAC, Muğla’da uygulanmaya başlıyor

Muğla'da yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlıyor. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, TURKOVAC aşısının Muğla'da uygulanmaya başladığını duyurdu. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Gençer, "Covid-19 pandemisi ile mücadelede en etkin yöntem olan aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ülkemizde başlamış olup hız kesmeden devam etmektedir. Muğla ili genelinde aşılama uygulamaları tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan 44 mobil ekip tarafından sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından da ifade edildiği gibi Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı 29.12.2021 tarihi itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Muğla ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanmasına 07.02.2022 Pazartesi günü itibariyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanacaktır. Muğla'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Covid-19 a karşı korunma sağlamak için vakti gelen aşılarını yaptırmak üzere sağlık kurumlarımıza davet etmekteyiz" ifadelerini kullandı.