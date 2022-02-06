AK Parti Şanlıurfa ’Daraltılmış İl Danışma Meclisi’ toplantısı yapıldı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı yapmış olduğu açılış konuşmasında; "Bugün bütün teşkilat üyelerimizle bir aradayız. Danışma meclislerinin temel özü karşılıklı olarak hem teşkilat içi hem yerel yönetimler bağlamında hem de genel siyasete ilişkin istişarelerde bulunmaktır. Bunu teşkilatlarla, meclis üyelerimizle, yerel yönetimlerimizle istişare ederek varsa eksiklerimizi gidererek tamamlamak daha doğruyu daha verimli yolu tespit etmektir. Dolayısıyla Genel Merkezimizin de bu noktada bizlerinde önerisi üzerine yeni oluşturmuş olduğu bu danışma meclisi formatının inşallah hayırlara vesile olmasını da Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum" dedi.



İl Koordinatörü Orhan Karasayar yaptığı konuşmada, " Bugün Şanlıurfa'da teşkilatlarımızla danışma meclisi toplantımızı gerçekleştirmenin sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu toplantılarımızda en geniş şekilde istişarelerimizi yaparak bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın bizden beklentileri doğrultusunda en güzel şekilde planlayıp değerlendirmeye çalışacağız toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Öncelikle Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2023 için farklı hesaplar yapanların hiç birinin hesabı Allah'ın izniyle tutmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülke çok badireler atlattı. Çok destanlar yazdı. Ülke olarak bizim atlattığımız badirelerin onda birini başka bir ülke yaşasaydı ayakta duramazdı. Bizler belediyeler olarak, teşkilatlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimiz için ülkemiz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantımız hayırlara vesile olsun. Bende geçmişi Gençlik Kollarından gelen İl Yönetiminde ve İlçe Başkanlığıyla devam eden ve sonrasında halkın hizmetkarı olarak Belediye Başkanlığı görevini sürdüren sizlerin arasından gelmiş bir arkadaşınız olarak halkın içinden, halkın bağrından kopmuş, halkın partisinde, milletin partisinde AK Parti'de siyaset yapmanın mutluluğunu ve gurunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ne demiştik biz sahnelerde değil sahalarda olacağız. 2023' e emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı soru cevap kısmıyla birlikte sona erdi.