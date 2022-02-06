Minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza; gece saatlerinde Çermik karayolunun 5 kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Çermik istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan Bahri Akçiçek Yönetimindeki minibüs ile Siverek istikametinden Çermik istikametine giden Serzat Aloğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı.Kazada minibüste bulunan sürücü Bahri Akçiçek, yolcular Kudret, Sahide, Yıldız, Hasan, Saadet, Ramazan, Muhammad Miras, Gülşen, Ayten, Şahristan, Muhammed Sefa Akçiçek ile otomobil sürücüsü Serzat Aloğlu yaralandı.



Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.