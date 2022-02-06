Muharrem İnce’den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partiye yeni katılan üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. İnce burada töreni takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında muhalefeti eleştiren İnce, muhalefetin gündeminde sadece 7-8 partinin bir araya gelip seçimi kazanması olduğunu söyledi.
"KENDİ GÜÇLERİNE DE GÜVENEMİYORLAR"
Yüz yıllık partinin, 2 yıllık partinin ekonomik programının arkasına takıldığını aktaran İnce, "Zaten 13 sene ekonomiyi sen yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye? Şimdi bunların 7'si, 8'i bir araya gelip, kendi güçlerine de güvenemiyorlar. Bizim Memleket Partisi olarak zamanımız var daha. Bugün için yüzde 50+1 zor görünebilir ama 'Siyasette 24 saatte neler olur' derdi rahmetli Demirel." şeklinde konuştu.
"6 AYDA DAĞILIRSINIZ SİZ"
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kuruluşunu Yalova'dan gerçekleştirdiğini anlatan İnce, üyeleriyle büyük işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Seçimde başarılı olmak için kendine güvenmenin önemli olduğunun altını çizen İnce, "Bu öyle kendi gücüne güvenmeyen insanlarla olamaz. Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim 6 ayda dağılırsınız siz. Onun için biz Memleket Partisi olarak Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz." ifadelerini kullandı.