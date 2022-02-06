Muharrem İnce’den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız

"KENDİ GÜÇLERİNE DE GÜVENEMİYORLAR"

Yüz yıllık partinin, 2 yıllık partinin ekonomik programının arkasına takıldığını aktaran İnce, "Zaten 13 sene ekonomiyi sen yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye? Şimdi bunların 7'si, 8'i bir araya gelip, kendi güçlerine de güvenemiyorlar. Bizim Memleket Partisi olarak zamanımız var daha. Bugün için yüzde 50+1 zor görünebilir ama 'Siyasette 24 saatte neler olur' derdi rahmetli Demirel." şeklinde konuştu.