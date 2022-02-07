Büyükşehir kapatıyor, Keçiören Belediyesi açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 15 aydır hizmet vermediği ve tesisin atıl durumda bırakıldığı bildirildi. Öte yandan Keçiören Belediyesi buz sporlarına katkı sunmak için ilçedeki Ovacık Mahallesi'ne olimpik standartlarda yeni bir buz pateni pisti kazandırıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen buz pateni pistinin önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi ve buz pisti ile birlikte spor kompleksinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarının da bulunacağını ifade etti.





DÜNYA STANDARTLARINDA



SABAH'a tesisi gezdiren Turgut Altınok, buz sporlarına ilgi duyan gençlere müjde verdi. Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde inşa edilen buz pateni pistinin önümüzdeki günlerde açılacağını ve söyleyen Altınok, "Buz pateni pistimiz Bir belediye tarafından yaptırılan dome çadırlı Türkiye'de ilk 'kalıcı buz pateni pisti' olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji blackout branda ile kaplandı. Tesisimizin pisti 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip" dedi.





300 METRE KARELİK PİST



Başkan Altınok buz pistinin 5 bin metrekarelik spor kompleksi içinde yer aldığını belirterek şunları söyledi:



"Buz pistimiz 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip ve her seansta pistten 70 kişi faydalanabilecek. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgâr ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak"





GENÇLERİ KEÇİÖREN'E DAVET ETTİ



Altınok buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik spor kompleksinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarının da bulunacağını belirterek "Keçiören'e yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri yaparak hem ilçemizdeki hem de başkentimizde sporcularımızı spor yapmaları için davet ediyoruz. Buz sporlarıyla ilgilenen tüm sporcularımız burada ücretsiz olarak antrenman yapabilecekler. İlçe belediyeleri arasında ilk spor tesisini yapan Keçiören Belediyesidir.

Etlik`te bulunan olimpik yüzme havuzumuzun Türkiye`de bir başka örneği yoktur. ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent'ten sporcularımız buraya geliyor ve spor yapıyorlar. Hatta hiçbir büyükşehir belediyesinde böyle bir tesis yok. Biz yaptık, bizden sonra da diğer belediyeler kapalı spor tesisleri yapmaya başladı. Şimdi tenis kort, basketbol ve futbol sahalarının sayısını da artırıyoruz. Ülkemizdeki tesis yatırımlarında nefer olan Cumhurbaşkanımıza ve ilçemize kazandırdığımız spor tesisleri için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şahsım ve bir milyon Keçiörenli adına teşekkür ediyorum."





ABB KAPATIYOR, KEÇİÖREN AÇIYOR



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ise ''Keçiören Belediyesi buz sporları kompleksi kurarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Ankara İl Spor Müdürlüğünden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun yaklaşık 15 aydır hizmet vermemesine tepki gösterdi. Ünal "Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPA Buz Pateni Spor Salonu yaklaşık bir yıldır kapalı ve atıl bir şekilde bekletiliyor. Buz sporlarında Ankara'nın ilk olimpik tesisi BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun hizmete kapalı olması özellikle sporcularımız adına bizleri üzüyor. ABB bu tesisi Ankara İl Spor Müdürlüğünden devralmadan önce burada spor yapılabiliyordu.

Böylesine önemli bir tesisi atıl bir hale getirmek hangi akla hizmettir? Öte yandan tesisin yüksek teknolojiye sahip soğutma makinaları da kullanılmadığı için gün geçtikçe kullanılamaz hale geliyor. ABB mazeret üretmeyi bırakıp hizmet üretmeye bakmalı. Tadilat bahanesiyle 15 aydır kapalı olan tesis bir an önce açılmalıdır. Kaldı ki Bahçelievler Buz Pateni Pisti Tadilatı için çıkılan ihaleye hiçbir firma teklif dahi vermemiştir. 10'a yakın firma ekaptan dosya indirmiş. Teklif veren yok öyle kaldı arkası boş. Aradan geçen 15 ayda sadece iki oda boyanıyor. Makinaları açıp soğutma yapacakları zaman yüksek teknoloji makinalar gerekçesiz 1 yıldır yatmaktan kompresör ve pompa arızaları veriyor. Güya bunları yaptırıyorlar ama tesiste 2 oda boyası hariç hiçbir bakım yok. Tüm sporcularımızı Ak Partili belediyemizin yaptığı tesislere davet ediyorum" diye konuştu.