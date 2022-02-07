Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün davasında önemli gelişme: Mahkemeden ilk karar





Öte yandan dosya kapsamında Sezer Öztürk'ün avukatının geçtiğimiz ay 'gördüğü lüzum gereği' istifa ettiği, Öztürk'ün kendisine yeni avukat tuttuğu öğrenildi. Sanıkların kendisini savunmak için bir talepte bulunup bulunmayacağının, bulunacaksa taleplerinin neler olduğunun sorularak tespit edilmesine de karar veren mahkeme, duruşma günü cezaevinden sanıkların duruşma salonuna getirilmesini kararlaştırdı. Mağdurların da duruşmaya katılması için bildirimde bulunan mahkeme, dosyanın tutuklu olması nedeniyle tanıkların zorla getirilmesine hükmetti.