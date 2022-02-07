Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün davasında önemli gelişme: Mahkemeden ilk karar

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ömer Genç'le geçtiğimiz yıl Eylül ayında yol verme tartışması yüzünden Halil İbrahim Scholten'in ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açıldı. Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
HAPİS CEZASI TALEBİ
Diğer şüpheli Ömer Genç'in ise "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
DOSYA HEYETÇE İNCELENDİ
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki hafta ilk duruşması görülecek dava kapsamında tutuklu bulunan Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusunda dosya heyet tarafından incelendi.
ADLİ KONTROL YETERSİZ, TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme heyeti suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin devam ediyor olduğunu ve işin önemine göre tutuklama tedbiri dışında uygulanacak adli kontrol güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalacağını kaydederek sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
AVUKATI DA İSTİFA ETTİ
Öte yandan dosya kapsamında Sezer Öztürk'ün avukatının geçtiğimiz ay 'gördüğü lüzum gereği' istifa ettiği, Öztürk'ün kendisine yeni avukat tuttuğu öğrenildi. Sanıkların kendisini savunmak için bir talepte bulunup bulunmayacağının, bulunacaksa taleplerinin neler olduğunun sorularak tespit edilmesine de karar veren mahkeme, duruşma günü cezaevinden sanıkların duruşma salonuna getirilmesini kararlaştırdı. Mağdurların da duruşmaya katılması için bildirimde bulunan mahkeme, dosyanın tutuklu olması nedeniyle tanıkların zorla getirilmesine hükmetti.