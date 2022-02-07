Nefret deryası!

Eski yüzücü Derya Büyükuncu
, Twitter'dan hesabından, Erdoğan'ın koronavirüs mesajına gönderme yaparak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" yazdı. Türkiye Yüzme Federasyonu
olağanüstü toplanarak Büyükuncu'nun daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi. Yurtdışında olduğu tespit edilen Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
BOZDAĞ: HADDİNİ BİLMEZLER
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara tepkisini şöyle dile getirdi:
"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Nice zorluğu milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız bu imtihanı da Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."