Uyuşturucu tartışmasında babasını öldürdü

Korkunç olay, sabah saat 08.00 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. 55 yaşındaki Hüseyin Kaçmaz ile 28 yaşındaki oğlu B.K. arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan B.K. mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bağrışmaları duyan mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hüseyin Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli B.K. polisler tarafından gözaltına alındı. B.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaçmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.