7 Şubat MİT kumpası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan
ve beraberindeki MİT görevlilerine yönelik kurgulanan kumpas soruşturmasının üzerinden 10 yıl geçti. Kumpasın yargı ayağında o dönemin özel yetkili savcıları ve şu an firari olan Bilal Bayraktar
ve tutuklu Sadrettin Sarıkaya
yer aldı. Emniyet ayağında ise dönemin İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün
ve eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer
bulunuyordu. Örgütün yargı ve emniyet imamları Ocak 2012'de elebaşı Gülen'in Pensilvanya
'daki malikanesine giderek aldıkları talimat sonrası biri ocak ayında bir diğeri ise kumpastan 3 gün önce iki ayrı toplantı gerçekleştirerek kumpasın altyapısını hazırladı. Bu toplantılardan birinde gözaltına alınmak istenen Hakan Fidan'a sorulabilecek soruların bile planlaması yapıldı. FETÖ, 7 Şubat 2012'de ilk kez hükümeti direkt olarak hedef aldı. Fidan ve 4 MİT görevlisi ifadeye çağrıldı. Kumpastaki temel hedef Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i PKK ile ilişkiliymiş gibi göstermeye çalışmasıydı. Oslo görüşmelerine ilişkin ses kayıtları, yabancı ajanlar aracılığıyla örgütün emniyet istihbarattaki üyelerine sızdırıldı. Belçika'daki Roj TV operasyonunda ele geçirilen kayıtlar Diyarbakır'daki BDP il binasından çıktı. Kayıtlara, BDP il binasındaki bilgisayarlarda, daha önce hiç kullanılmamış ve oda içerisindeki bilgisayarlara hiç takılmamış, sadece arama yapılması planlanan gün ve saatte ele geçirildiği süsü verildi.
ERDOĞAN ÖNLENDİ
3 Şubat 2012'de incelemeye alınan ses kayıtlarını içeren hard disk jet hızıyla 4 günde incelenerek, gözaltı kararının Erdoğan'ın ameliyat olduğu gün olan 7 Şubat'ta çıkarılmasını sağladı. Tezgah, Erdoğan'ın ameliyata geç girmesi ve MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan kanunun 17 Şubat'ta TBMM'de çıkarılmasıyla önlendi.