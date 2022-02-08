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Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:22

Başkan Sekmen, koronavirüse yakalandı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Başkan Sekmen, koronavirüse yakalandı

Her geçen gün artan koronavirüs salgınına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan Başkan, evinde karantinaya girdi.

Omicron varyantı ile yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakaları, günlük 100 Binin üzerine çıktı. Son günlerde en fazla vaka artışının göründüğü illerden olan Erzurum'da yaygınlaşan virüs salgını endişe uyandırıyor. Son olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de koronavirüse yakalandı. Bazı semptomlar sonrası test veren Başkan Sekmen'in test sonucu pozitif çıkınca evinde karantinaya girdi. Başkanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir çok Erzurumlu sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileği iletti.

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Başkan Sekmen, koronavirüse yakalandı
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