İstanbul Üsküdar'da down sendromlu bireylerin hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi, onursal başkanlığını Emine Erdoğan'ın yürüttüğü TOGEMDER'i (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) ziyaret etti.
ERDOĞAN'I ÇAYA BEKLİYORUZ
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennisinde bulunan down sendromlu gençler; Erdoğan çiftini, izolasyon süresinin ardından Tebessüm Kahvesi'ne beklediklerini söyledi.
DUA ETTİLER
Tebessüm Kahvesi'nin çalışanlarından Emrah Kuru, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a selamlarımız olsun. Çok geçmiş olsun diyoruz." dedi. Erdoğan'ı çay içmeye davet eden Kuru, "Aileniz geldi. Sizleri de Tebessüm Kahvesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Sevecen ve sempatik tavırlarıyla yüzleri güldüren down sendromlu gençler, hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.
Down sendromlu gençlerden Erdoğan çiftine dua